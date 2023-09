Un hélicoptère de la police hongroise s'écrase dans un lac: la scène est filmée par des touristes

Un hélicoptère de la police s'est écrasé sur le lac Balaton, en Hongrie, lors d'un exercice d'entraînement, à 300 mètres de la rive à 14h45. Les deux occupants ont survécu sans blessures graves et ont pu sortir de l'appareil. L'incident a été filmé par des touristes allemands. On y voit l'hélicoptère devenir soudainement incontrôlable, basculer vers l'avant et tourner sur lui-même avant de plonger dans le lac, créant de fortes vagues. À la suite de l'accident, les autorités ont entamé des opérations de récupération. L'hélicoptère de police immergé a depuis été retiré du lac Balaton, et l'enquête sur l'incident se poursuit.