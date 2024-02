Un homme porté disparu après l'important incendie qui a ravagé le plus grand parc d'attractions de Suède

Un homme est porté disparu après l'important incendie qui a ravagé lundi le plus grand parc d'attractions de Suède, à Göteborg (ouest), détruisant largement un nouvel espace aquatique, ont indiqué les autorités. La police signale "la disparition d'une personne dans le cadre de l'incendie" et "poursuit les recherches pour la retrouver", a-t-elle indiqué dans un communiqué en soirée. Cette personne "travaille sur ce projet" d'espace aquatique du parc de Liseberg, a précisé la direction du parc dans un communiqué. Des images des médias locaux de cet incendie survenu lundi matin ont montré des boules de feu explosant, des flammes et plusieurs explosions détruisant un toboggan aquatique, tandis qu'un nuage de fumée noire s'élevait au-dessus de la ville. Seize personnes ont été légèrement blessées et soignées mais aucune n'est hospitalisée, a précisé la police. Un hôtel et des bureaux contigus de ce parc d'attraction situé dans le centre de Göteborg ont été évacués. Il s'agit "d'un incendi