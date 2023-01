Un iceberg géant s’est détaché de la Barrière de Brunt en Antarctique

Les scientifiques britanniques du British Antarctic Survey (BAS) publient des images d'une fissure sur la glace, baptisée Chasm-1, le long de laquelle un iceberg de 1550 km², soit plus de 15 fois la superficie de Paris, s'est détaché de la Barrière de Brunt de l’Antarctique. Des fissures dans la glace, épaisse de 150 mètres, se forment depuis plusieurs années, et la dernière cassure s’est produite le dimanche 22 janvier entre 19 h et 20 h GMT, pendant une marée printanière. La désagrégation de la banquise fait partie du comportement naturel de la Barrière de Brunt, selon le British Antarctic Survey, et n’est pas directement lié au changement climatique.