Un dramatique incendie a ravagé un immeuble de 4 étages dans le centre de Johannesburg, en Afrique du Sud. Le feu a pris dans la nuit de mercredi à jeudi dans un bâtiment situé dans une zone défavorisée de l'ancien quartier des affaires du centre économique du pays. Plus de 60 personnes y ont perdu la vie, d'autres ont été blessées et transportées en milieu hospitalier. La cause du drame n'est pas encore connue