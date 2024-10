Une personne est décédée hier en tentant de traverser la Manche... C'était un migrant qui espérait de rejoindre la Grande-Bretagne dans une embarcation de fortune. Ce décès porte à 56 au moins, le nombre de personne décédée depuis janvier entre la France et le Royaume-Uni. Et alors que nous ne sommes que fin octobre, ce nombre est déjà plus élevé que sur l'ensemble de 2023.