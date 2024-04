Quatre personnes ont été tuées dans le violent séisme qui a frappé mercredi Taïwan, a annoncé l'agence nationale de lutte anti-incendie. Tous les décès se sont produits dans le comté de Hualien, près de l'épicentre du séisme dans l'est de l'île. Trois des victimes ont péri sur un sentier de randonnée, et la quatrième dans un tunnel routier. Un précédent bilan faisait état de plus de 50 blessés.