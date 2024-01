De nombreux bâtiments en bois de la péninsule de Noto, au centre du Japon, se sont effondrés à cause du puissant séisme du Nouvel An, mais un petit village de pêcheurs a résisté, sauvé par sa particularité architecturale. Parmi la centaine de maisons d'Akasaki, construites sur un bout de la côte ouest balayé par les vents, aucune ne s'est effondrée après le tremblement de terre de magnitude 7,5 qui a fait au moins 161 morts et 560 blessés dans la région, et dont l'épicentre était tout proche.