Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 274 personnes ont été tuées, dont 21 enfants et plus de 700 blessées dans les frappes israéliennes sur le sud du Liban ce lundi. Israël a de son côté annoncé étendre la zone des bombardements à l'Est du pays et a appelé les habitants à évacuer. Le gouvernement libanais dénonce "une guerre d'extermination" et "un plan destructeur" d'Israël.