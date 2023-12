Une mère australienne libérée est acquittée du meurtre de ses 4 enfants: "Ils resteront proches de mon cœur"

Une Australienne, emprisonnée depuis 2003 pour le meurtre de trois de ses enfants en bas âge et l'homicide involontaire de son quatrième, a vu sa condamnation annulée jeudi par une cour d'appel de Nouvelle-Galles-du-Sud. En 2003, un jury avait déclaré Kathleen Folbigg coupable du meurtre de trois de ses enfants, Patrick, Sarah et Laura, et de l'homicide involontaire de son quatrième enfant, Caleb, entre 1989 et 1999. L'aîné était âgé de 19 mois et le plus jeune de 19 jours. La cour d'appel de Nouvelle-Galles-du-Sud a jugé jeudi que les preuves utilisées pour faire condamner la mère de famille n'étaient "pas fiables".