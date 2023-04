Une nouvelle recrue: pour aider à gérer le stress, cette zone de police accueille un... lapin

Le département de police de Yuba, aux Etats-Unis, vient d'annoncer l'arrivée d'un lapin au sein de son équipe afin d'aider ses employés et leurs familles à gérer le stress. Le lapin s'est même vu décerner le titre officiel de "Wellness Officer" (Agent de bien-être). Contrairement à ses collègues, son travail ne consiste pas à patrouiller dans les rues de la ville. Non, il reste simplement au poste et se promène sur les lieux de travail des employés. Son rôle est de servir d'animal de soutien dans le cadre du programme de bien-être du service. Le lapin est arrivé par hasard au service lorsqu'un policier l'a trouvé alors qu'il patrouillait dans la ville. Comme il semblait perdu au milieu de l'avenue Percy, elle a décidé de l'emmener au contrôle des animaux. Personne ne l'ayant réclamé, l'analyste des services de police a décidé de l'adopter.