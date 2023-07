Victor Wembanyama évoque l'incident entre son garde du corps et Britney Spears

Le nouvel espoir français de la NBA, Victor Wembanyama, revient sur l'incident survenu mercredi à Las Vegas entre un de ses gardes du corps et Britney Spears, expliquant aux journalistes, jeudi après l'entraînement, n'avoir appris qu'après-coup l'implication de la chanteuse. "Une personne m'a appelé: 'monsieur, monsieur!', puis m'a attrapé par le dos. Je n'ai rien vu, je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé parce que je marchais et on m'a dit ne pas m'arrêter. Mais cette personne m'a attrapé par derrière et non par l'épaule. Je sais juste que la sécurité a écarté cette personne, mais je ne sais pas avec quel degré de force", raconte le joueur français. Pour la chanteuse, un membre du service de sécurité de Victor Wembanyama l'aurait giflée.