"Le président a ordonné une expertise médicale pour connaître la situation médicale complète et savoir à peu près quand les débats peuvent reprendre sereinement", déclare Me Béatrice Zavarro, avocate de Dominique Pelicot, alors que son client, principal accusé dans l'affaire des viols de Mazan, est hospitalisé et absent de la salle d'audience.