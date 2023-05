voici Bobi, le plus vieux chien du monde et son incroyable histoire

Bobi, le plus vieux chien vivant au monde, a célébré un événement unique à Conqueiros, Leiria, au Portgual en fêtant ses 31 ans. Malgré son âge avancé, Bobi a attiré une multitude d'invités du monde entier, tous désireux de prendre une photo avec lui. Selon nos confrères de Sud-Ouest, une centaine de personnes auraient été présentes à sa fête d'anniversaire "très traditionnelle". Cependant, le vieux toutou a dû faire de fréquentes pauses tout au long de l'après-midi pour se reposer et se ressourcer. Bobi fait la fierté de son maître, Leonel Costa, qui est à peine plus âgé que lui puisqu'il a 38 ans. "Bobi est spécial parce que le regarder, c’est se souvenir des personnes qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là", a indiqué Leonel au Livre des Records. La longévité du toutou est, semble-t-il, familiale puisque sa maman avait vécu jusqu'à 18 ans. Bobi était l'un des chiots d'une grande portée qui a eu lieu en 1992. Le père de Leonel ne voulait pas garder ce chiot ainsi que