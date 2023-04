La Nasa a dévoilé le nom des quatre astronautes qui iront vers la lune fin 2024, après plus de 50 ans d'absence. Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Hammock Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, formeront l'équipage d'Artémis II. C'est la première fois qu'une femme et un Afro-Américain se rendront autour de notre satellite naturel. Homme blanc comme tous ceux avant lui, c'est cependant aussi la première fois qu'un Canadien participera à ce type de mission.