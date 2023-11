Les habitants de Grindavik, en Islande, ont pu revenir quelques minutes chez eux pour récupérer leurs biens et constater les dégâts provoqués par l'intense activité sismique qui pourrait préfigurer une éruption volcanique. Chaussée éventrée, immeubles fissurés: le déplacement de magma sous la croûte terrestre a endommagé routes et bâtiments de cette ville de 4.000 habitants, située à 40 km au sud-ouest de Reykjavik et évacuée tôt samedi.