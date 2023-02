Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie s'élève à plus de 11.200 morts, selon les derniers bilans officiels diffusés mercredi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre. Selon le président turc, 50.000 personnes ont été blessées et secourues, trois jours après le sinistre. Les médecins et autorités syriennes pour leur part ont évoqué 5.000 blessés.