Accidents en chaine dans une compétition de buggies électriques en Ecosse: la boue recouvrait leurs pare-brises

Veloce Racing a navigué dans des conditions boueuses pour remporter la 4ème manche de l'Extreme-E Hydro X-Prix dimanche après-midi sur un circuit de l'ancienne mine à ciel ouvert Glenmuckloch, en Écosse . Avec la pluie tombant pendant une manche pour la première fois en deux ans d'Extreme-E, une boue épaisse a causé plusieurs accidents lors des qualifications et seulement 3 équipes ont atteint la ligne d'arrivée à la fois dans la grande finale et la course de rachat. Lors de la grande finale, Timmy Hansen de Veloce a remporté la course jusqu'au premier virage et cela s'est avéré décisif car cela lui a donné, à lui et à sa coéquipière Molly Taylor, un pare-brise relativement propre et une victoire qui a ramené l'équipe en tête du championnat. Le duo NEOM McLaren de Tanner Foust et Emma Gilmour a terminé deuxième et les pilotes GMC Hummer Amanda Sorensen et RJ Anderson ont terminé troisièmes.