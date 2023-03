Bientôt des courses d'hommes et femmes volants en Jet Suits ... "avec des visages familiers"

L'inventeur de la Jet Suit, Richard Browning, a révélé son intention de créer une série de courses internationales, mélange de Red Bull Air Race et d'Iron Man, avec des célébrités et des personnalités sportives repoussant les limites de la physique dans des lieux spectaculaires au bord de l'eau dans le monde entier. Le plan verra les pilotes s'affronter dans ces combinaisons de 1050 ch sur un parcours de slalom délimité par des portes flottantes. Lagoona Park, à Reading en Angleterre, est l'endroit où la combinaison Jet Suit a établi son premier record du monde de vitesse Guinness à seulement 32 mph en 2018, un record qui a été éclipsé à 85 mph en 2019. "Ce sera juste un mélange vraiment fascinant d'humains et de machines les uns contre les autres pour voir à quelle vitesse ou à quelle vitesse et jusqu'où vous pouvez repousser ces limites, mais dans un environnement sûr au-dessus de l'eau", a déclaré Browning, qui est aussi le pilote d'essai en chef de son entreprise. Gravity Industries vient d'an