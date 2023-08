C'était très chaud: Galatasaray et Mertens souffrent mais arrachent la victoire contre Molde

Galatasaray s'est imposé de justesse 2-3 sur le terrain de Molde mercredi en Norvège en barrages aller de la Ligue des Champions. Dries Mertens a débuté le match dans les rangs stambouliotes, avant d'être remplacé à la 57e minute. Après l'ouverture du score par Ellingsen à la 8e minute, Galatasaray a pris l'avance via Oliveira (25e) et Icardi (29e), menant 1-2 à la pause. Les Norvégiens ont égalisé par Haugen à la 56e, peu avant la sortie de Mertens. Le club turc n'a émergé qu'en fin de match, Midtsjo marquant le but de la victoire dans le temps additionnel.