Découvrez le nouveau clip de la campagne de qualification des Diables Rouges pour l'Euro 2024

Avec l'intronisation de Dominic Tedesco à la tête des Diables Rouges, une nouvelle ère s'ouvre pour l'équipe nationale avec comme premier rendez-vous officiel le duel en Suède le 24 mars en qualifications pour l'Euro 2024. L'Union belge de football veut en profiter pour rapprocher un peu plus les supporters de leurs Diables Rouges, permettant à nouveau l'accès du public à certains entraînements de la Belgique à Tubize, promettant des rencontres exclusives entre les joueurs et les supporters qui pourront même poser des questions et en organisant des actions avec le fanclub 1895 des Diables Rouges. Dans la foulée de sa première campagne #DEVILTIME, la fédération belge en lance aussi une nouvelle #WIRSCHAFFENDAS. "Le hashtag représente la conviction que partagent l'URBSFA, les joueurs et les supporters d'une campagne qualificative réussie. Mais aussi une référence au fait que les joueurs et les supporters devront tout donner pour se qualifier en vue de ce championnat d'Europe. La campagne est en outre traduit