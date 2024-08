Énorme coup de sang: Carlos Alcaraz pulvérise sa raquette à Cincinnati

Gaël Monfils (ATP 46) a créé la surprise vendredi au 2e tour de l'ATP Masters 1000 de Cincinnati. Le Français de 37 ans a éliminé le N.3 mondial l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP-3) après 2h30 de jeu et trois sets: 4-6, 7-6 (7/5) et 6-4. Alcaraz qui a semblé très frustré pendant la rencontre. Il a même, c'est rare dans son chef, laissé exploser sa colère après 2h de match, en venant pulvériser sa raquette sur le court, surprenant tout le public présent sur place. Fâché, l'Espagnol a frappé sa raquette au sol à plusieurs reprises et a pris un avertissement pour mauvaise conduite dans la foulée.