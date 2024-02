En or, en argent et en bronze, les médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris présentées jeudi seront aussi "en Tour Eiffel" avec un morceau hexagonal de la Dame de Fer serti dans chacune des 5.084 décorations. Côté face des médailles, un hexagone de fer provenant de la tour Eiffel et portant le logo de Paris-2024. Il en émane des rayons façonnés dans le métal de la médaille.