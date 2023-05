Messi élu sportif mondial de l'année 2022: découvrez qui sont les autres lauréats

L'Argentin Lionel Messi a été doublement récompensé lors de la soirée des Laureus du sport, lundi à Paris, avec les prix de sportif de l’année et de l'équipe de l’année avec ses coéquipiers de l’équipe d’Argentine, sacrée championne du monde en décembre dernier. La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée championne du monde du 100 m pour la cinquième fois en août à Eugene (États-Unis), a reçu le trophée de sportive de l’année, et l'international danois Christian Eriksen celui de "comeback" de l'année après avoir repris sa carrière au plus haut-niveau avec Manchester United après un arrêt cardiaque en plein match de l'Euro-2021 de football.