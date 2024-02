[15:48] Ines Onana Isabelle nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". La fille de son mari a 17 ans, elle est donc mineure. Pourtant, elle est partie vivre chez son petit ami et ne veut plus revenir. Isabelle et son mari sont très inquiets et se disent "désespérés". Quels sont les droits des parents dans ce genre de situation ? Doit-elle rentrer chez eux, vu qu’elle est mineure ?