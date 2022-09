Les mots du petit prince Louis après le décès de la reine Elizabeth II

Tout le monde se souvient de la belle complicité entre le prince Louis et la reine Elizabeth II lors de son jubilé en juin dernier. Elle avait chuchoté à l'oreille de son arrière-petit-fils qui réagissait au bruit des avions lors du défilé aérien. Les échanges entre le petit garçon et la reine avaient touché les Britanniques.

Mais désormais, la reine n'est plus et laisse sans aucun dote un grand vide dans la famille royale, chez les grands comme chez les plus petits.

La Daily Mail raconte quelle a été la réaction du prince Louis à l'annonce du décès. C'est Kate Middleton elle-même qui l'a révélé à la foule samedi, lorsqu'elle a échangé avec les Britanniques venus se recueillir à Windsor.

"Louis a dit : 'au moins mamie est avec grand-papi maintenant'", a confié Kate, d'après les sources qui se l'ont rapporté au Daily Mail.

Ces mêmes informateurs révèlent que la princesse de Galle était très émue lorsqu'elle a échangé avec le public massé devant les grilles du château de Windsor, spécialement lorsqu'elle a échangé avec les enfants présents pour rendre un dernier hommage à Elizabeth II.

Et c'est là un rôle très particulier que tient désormais la nouvelle princesse : très chaleureuse et proche des gens. Elle l'a montré dès samedi de par ses échanges et la grande bienveillance dont elle a fait preuve avec le public.