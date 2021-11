Marilia Mendonça, l'une des chanteuses les plus aimées du Brésil, meurt tragiquement dans un accident d'avion: elle avait 26 ans

Le Brésil était en émoi vendredi après la mort dans un accident d'avion de Marilia Mendonça, une des chanteuses les plus aimées du pays. Étoile du "sertanejo", un genre musical proche de la "country" et très populaire au Brésil, la chanteuse de 26 ans a péri dans le crash d'un petit avion-taxi dans l'Etat de Minas Gerais (sud-est).

Le producteur de la chanteuse, son oncle ainsi que les deux pilotes de l'avion ont également été tués, a indiqué l'agent de Marilia Mendonça. Selon la police, la cause probable de l'accident est une collision avec une antenne. De très nombreuses personnalités brésiliennes ont réagi avec émotion au décès de la chanteuse, qui avait commencé sa carrière en 2014 et était l'une des premières femmes à s'imposer dans le "sertanejo", un genre traditionnellement dominé par les hommes.





Le président Jair Bolsonaro a fait l'éloge d'"une des plus grandes artistes de sa génération". Immensément populaire au Brésil, Marilia Mendonça comptait 39 millions d'abonnés sur Instagram et 22 millions sur sa chaîne YouTube. Juste avant l'accident, elle avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo d'elle en train d'embarquer et de prendre un repas à l'intérieur de l'avion, annonçant "un week-end de spectacles".