Adelina, la candidate belge du "Meilleur Pâtissier", nous accueille chez elle: "Il faut profiter de ce que nous donne la vie"

Si vous suivez la nouvelle saison du "Meilleur pâtissier" sur RTL-Tvi, vous savez qu'une Belge de la région de Virton fait des merveilles. Adelina habite la province du Luxembourg et elle a accueilli chez elle Corentin Simon et Jean-François Six.

C’est une passion qui a transformé sa vie. Il ne se passe pas un jour sans qu’Adelina ne cuisine pas un gâteau. La pâtisserie est pour elle un rêve d’enfant qui est en train de se réaliser.

"Pour moi, la pâtisserie représente quelque chose de très visuel. Il faut que cela soit très bon et en fait ce que j’aime c’est que ce soit aussi beau que bon. J’adore réaliser des gâteaux, par exemple pour mon fils, pour son anniversaire, parce que voir la joie que cela lui procure, c’est magnifique", confie la jeune maman.

J’ai appris beaucoup de choses dans l’émission



Sa passion a pris un grand tournant depuis quelques semaines. Adelina participe avec succès à l’émission le "Meilleur Pâtissier". Originaire de Virton, elle est la seule candidate belge. La pâtissière a séduit avec ses spécialités, les cakes design et les trompe-l’œil.

"Je voulais voir devant des juristes ce que mes gâteaux donnaient parce que mes proches me disaient que c’était bon mais qu’est-ce qui l’en était devant des grands chefs. Je voulais vraiment me surpasser et voir jusqu’où je pouvais aller avec mes gâteaux", explique Adelina.

"J’ai appris beaucoup de choses dans l’émission, gérer mon temps, j’ai même appris des choses sur moi-même. Franchement, c’était très enrichissant", confie la candidate.

Je prends des risques mais au bout d’un moment il faut profiter de ce que nous donne la vie

Amatrice de mode, la Belge était responsable d’une boutique de vêtements pour hommes. Une autre passion qu’elle est en train de lâcher pour se consacrer à la pâtisserie. "Je prends des risques mais au bout d’un moment il faut profiter de ce que nous donne la vie et là j’ai eu le "Meilleur Pâtissier" comme chance et je vais la saisir", confie la jeune femme.

L’émission a changé sa vie professionnelle ainsi que sa vie amoureuse. Elle a rencontré Benjamin, un autre candidat, et forcément leurs projets communs s’écriront en gâteaux et en pâtisseries.