"2020 n'a pas été la meilleure année": le marié lâche ces mots et la foudre interrompt la cérémonie (vidéo)

Un couple du Massachusetts a eu peur que l'orage ruine sa cérémonie de mariage le week-end dernier. Un éclair terrifiant a interrompu les vœux, relate le site 7 News Boston...

Denice et Aaron devaient se marier en juin, mais ils ont dû repousser leur date quatre fois en raison de problèmes de coronavirus. Dans cette vidéo choquante, on peut entendre le marié, Aaron Sawitsky, dire: "Voyons les choses en face, 2020 n'a pas été la meilleure année", et faire rire les personnes présentes avant de voir un puissant éclair frapper le lac derrière eux et émettre un bruit tonitruant.



"Le timing était assez épique", a déclaré Aaron au média américain. "Je pense donc que la seule chose que vous pouvez faire est de le regarder et de vous dire "ouais, c'est 2020".

"Quand nous avons reporté la date, nous avons dit: "Quoi qu'il arrive, nous nous marierons le 22 août", a dit la mariée. "C'était une journée importante. Peu importe ce qui se passera, ce sera peut-être juste nous deux, mais nous nous marierons ce jour-là".

Avec 36 de leurs proches à proximité, ils se sont préparés pour leur cérémonie en respectant les distanciations sociales. "Alors que nous nous préparions, nous entendions des orages au loin et c'était inquiétant", a déclaré Aaron. "C'était aussi très surprenant car il n'y avait rien dans les prévisions météorologiques à ce sujet", a ajouté Denice.

Le couple dit qu'ils ont pu terminer leur cérémonie sans problème et heureusement, il n'y a pas eu de blessé.