"Ahhhh": sa demande en mariage à bord d'un bateau tourne au FIASCO (vidéo)

La vidéo d’une demande en mariage est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. Les images ont été mises en ligne par un certain Theo Shantonas.



Dans la séquence, un homme se tient sur un bateau, tandis que sa future fiancée est sur un autre bateau à proximité. L’homme réunit les deux bateaux, sort une bague de fiançailles et pose la grande question.



La femme semble dire oui et les deux s'embrassent. Malheureusement, la future mariée excitée a apparemment mis les gaz de son véhicule, l'envoyant vers l'avant. Elle tombe, son pied s'envole et donne un coup de pied au visage de son futur mari qui se retrouve dans l'eau.



"Ils n'oublieront jamais ce jour", a plaisanté un internaute amusé. Heureusement, le couple se porte bien. La fiancée a confirmé qu'elle avait dit "oui" à l'homme de sa vie.