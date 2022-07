"C'est incroyable": Kevin, fidèle employé d'un célèbre fast food, reçoit 370 000 dollars de dons (vidéo)

Il y a quelques jours, nous vous parlions de Kevin Ford, un employé de Burger King qui n'a jamais manqué une journée de travail en 27 ans à Las Vegas, relate Today. Son histoire a fait le tour du monde le mois dernier après qu'il a reçu un cadeau qui contenait des billets de cinéma, quelques stylos et un sac de Reese's Pieces, de la direction du fast-food.



De nombreux internautes estimaient que le "sac à surprises" après autant d'années de bons et loyaux services était insuffisant. Touchée par les nombreux messages, Sa fille, Syrena Ford, a décidé de lancer une cagnotte pour le remercier de ses années d'engagement envers son travail et ses enfants. Elle espérait que la somme récoltée allait permettre à son père de lui rendre visite au Texas pour les vacances.





Contre toute attente, l'employé reçu 370 000 dollars de dons, mais il n'a pas encore l'intention de prendre sa retraite. Kevin n'en revient pas...



"C'est toujours comme un rêve. C'est tellement merveilleux, je ne peux vraiment pas l'exprimer avec des mots. Je continue à dire aux gens que je n'arrive pas à croire que c'est réel et que je pense que je vais me réveiller de ce beau rêve, mais ça va de mieux en mieux", a déclaré Kevin Ford au Daily Mail jeudi.



Kevin a commencé à travailler dans l'entreprise en tant que père célibataire pour obtenir la garde de ses deux premiers enfants, a expliqué sa fille Seryna la semaine dernière.





"J'étais un père célibataire avant de me remarier, c'était difficile. J'avais deux filles et une autre en route à l'époque, mais tout ce dont j'avais besoin était de rentrer à la maison pour entendre mes filles m'appeler papa. Ça m'a donné de l'énergie. Vous pouvez supporter plus que vous ne le croyez, et je l'ai fait."



"C'était comme un magnifique scénario que personne ne pouvait écrire parce que personne ne voulait y croire. C'est une merveilleuse aventure dans laquelle l'Amérique et le monde entier m'ont embarqué", a-t-il déclaré.



Kevin a confié qu'il utiliserait une partie de l'argent pour payer l'éducation de ses petits-enfants, et a souligné qu'il était heureux qu'ils puissent choisir une carrière qui les passionne.



"Je pense que tout le monde devrait aller à l'école. J'ai abandonné mes études pour m'occuper de ma famille, mais je veux que mes petits-enfants puissent réaliser leurs rêves".