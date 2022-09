"C'est pire que pitoyable", "Affligeant": une humoriste de "Télématin" fait un sketch sur l'attentat de Nice, France 2 la coupe en direct (vidéo)

Malaise sur le plateau de la matinale de France 2, "Télématin." Personne n'aimerait vivre sa première fois à la télévision de cette manière-là. Ce 5 septembre, l'humoriste Alexandra Pizzagalli a connu un ratage. Problèmes techniques et humour choquant, la chaîne a été obligée de la couper. On vous explique.



Chaque matin, Télématin rassemble de nombreux téléspectateurs devant France 2. L’édition du lundi 5 septembre a été présentée par Julia Vignali et Maya Lauqué. Peu après 7 h 50, Alexandra Pizzagalli devait intervenir en plateau pour sa toute première carte blanche, une chronique humoristique.



À peine quelques secondes après avoir débuté, la jeune comique a eu moment de blanc à cause d'une panne de prompteur. Malheureusement pour elle, pas de fiches papier, ni de texte appris par cœur. Sans voix, Alexandra Pizzagalli s'est retrouvée complètement déstabilisée. Heureusement, Julia Vignali est venue à sa rescousse. La séquence a pu reprendre normalement. Enfin presque.



Un sujet particulièrement sensible



Quelques minutes après, seconde bourde. En pleine phrase, alors qu’elle abordait l’attentat de Nice, Alexandra Pizzagalli a été coupée par la coupure pub. En parlant de la mort du terroriste, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (l'homme qui conduisait le camion et qui a tué 86 personnes), la chroniqueuse, a tenté une comparaison. “Amateur de salsa et de musculation - pardonnez-moi, mais cela ressemble pas mal à mon homme idéal - il semblerait qu’on soit sur le portrait d’un Ricky Martin de la côte d’Azur, on valide”, a-t-elle déclaré. Un humour noir qui a été difficilement acceptable pour la chaine.



Alexandra Pizzagalli ne s'est pas arrêtée à cette première boutade. Elle a continué : “Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Mari extrêmement violent... Elle l’avait peut-être cherché ? En ratant une cuisson ou en donnant son avis. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Après tout, il y en a bien qui regardent Télématin. Zoophile, en même temps à Nice, il n’y a que des vieilles et des chihuahuas, on a le droit de vouloir s’envoyer quelqu’un qui a des dents.” C'est sur cette phrase que la coupure a été marquée.

Reprise de l’antenne à 8h pour Télématin. Lors de la reprise d'antenne, la présentatrice, Julia Vignali a salué les téléspectateurs, tout en rajoutant : "Comme vous l’avez vu, nous avons été brutalement coupés". Alexandra Pizzagalli a ensuite repris la fin de sa carte blanche. “Je conclurai cette première chronique, sur un ton plus premier degré, en m’adressant aux victimes, à leur famille, on est avec vous corps et âme. Vous méritez d’être entendus.” Un moment compliqué pour l'humoriste qui a été extrêmement critiqué sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, on peut lire notamment : "Retirez Alexandra Pizzagalli de Télématin. C’est pire que pitoyable !", "#Ratage mais télématin où êtes-vous allé chercher Alexandra Pizzagalli ? de l'humour ? c'est nul, pas drôle du tout et insultant pour les victimes du 14 juillet 2016 #Nice. Affligeant" ou encore "L'humour noir , faut le faire avec précision et assez cash , mais surtout pas quand y a un procès en cours."

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a également réagi sur Twitter. "Au nom de notre cîté, je déplore l'initiative individuelle d'une humoriste qui a choisi le sujet de l'attentat de Nice pour une chronique extrêmement malheureuse qui tranche avec l'humanité avec laquelle France Télé, depuis plusieurs jours, a traité l'ouverture du procès". Il poursuit sur la polémique dans un second tweet: "Je veux dire notre souffrance collective et mes pensées pour les victimes dont les cicatrices sont déjà rouvertes par le procès qui débute aujourd'hui." Avant de conclure: "Je sais que l’on peut compter sur le professionnalisme de France Télévision, notre grand service public, pour continuer d’accompagner avec respect et humanité les victimes et leurs familles comme ils l’ont notamment fait hier soir au 20h et ce matin en interviewant Hager Ben Aouissi."

"Zéro censure"

Sur son compte Instagram, Alexandra Pizzagali a fait une grosse mise au point. "Bon allez, on a bien rigolé mais tout va bien. Premier direct, problème de prompteur, prise au dépourvue, prostration, ce qui a engendré du retard. Et les publicités étant programmées à la minute près, elles ont été envoyées avant que j'aie pu finir ma chronique. Je l'ai donc fait juste après". Et de poursuivre en précisant qu'elle n'a pas été coupée par France Télévisions. Que du contraire. "Zéro censure, les équipes de Télématin au top de la bienveillance, a-t-elle écrit. "Vivement la deuxième, et à moins qu'un projo me tombe sur la gueule la semaine prochaine, a priori ça ne pourra être que mieux. Merci du soutien, vous êtes des frères".

France Télévision s'excuse

Malgré ce que dit l'humoriste, le groupe France Télévisions a présenté toutes ses excuses, auprès du journal Nice-Matin. Ils disent "regretter qu'une chronique à vocation humoristique ait heurté à juste titre de nombreux téléspectateurs": "Nous présentons nos excuses et exprimons notre solidarité avec les victimes de l'attentat de Nice et leurs proches."