"C'est tellement surréaliste": il remporte 3 millions d'euros à la loterie après avoir rêvé des numéros gagnants

Un Australien a gagné 3 millions d’euros à la loterie. Les numéros gagnants lui sont apparus en rêve, affirme-t-il. "C'est difficile à croire, mais il y a quelques années, j'ai rêvé que j'utilisais certains numéros et que je gagnais le premier prix. Depuis, je les utilise à chaque fois que je joue à la loterie."



L'heureux gagnant, originaire de Marion, en Australie-Méridionale, a acheté un ticket Lott's Set for Life le 5 décembre, relate le New York Post. "J'achète des billets Set for Life chaque semaine. C'est mon jeu de loterie préféré. Je suis allé faire des courses ce matin et j'ai pensé à vérifier mon ticket."



"Quand j'ai scanné le ticket, le montant du prix n'apparaissait pas, alors j'ai pensé que je devais avoir gagné quelque chose de bien. Je suis alors allé directement au siège social pour savoir exactement ce que c'était."



Il était le seul gagnant de la division 1 du tirage 2313, et peut maintenant s'attendre à ce que 12.500 euros soient versés sur son compte chaque mois pendant les 20 prochaines années.



"Je ne pouvais pas le croire quand ils m'ont dit que j'avais gagné la division 1. C’est tellement surréaliste."