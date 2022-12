"C'est une véritable honte": la visite du château de la Star Academy choque les visiteurs

Lieu devenu culte avec l'émission "Star Academy", le château de Dammarie-les-Lys a ouvert ses portes au public pendant les fêtes. Malheureusement, l'intérieur en mauvais état a déçu et choqué les visiteurs présents.

Cela devait être une visite inoubliable. Malheureusement, elle va le devenir pour des mauvaises raisons. Pourquoi ? Le mauvais état du château a choqué les visiteurs qui n'ont pas manqué de le signaler sur les réseaux sociaux.

"C'est une véritable honte. Le château est dans un état lamentable. Et toute la décoration de la Star Academy a déjà été retirée, certains murs ont même déjà été repeints" s'insurge un internaute. Une autre visiteuse explique : "C'est une arnaque et je cherche à le faire savoir pour que d'autres personnes ne paient pas 20 euros pour visiter un château vide et insalubre pour une telle somme"

Une déception forcément grande pour ces fans de l'émission.

La vidéo d'une visite ci-dessous :