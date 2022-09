"Ça pue" mais "l'ambiance est exceptionnelle" : un Écossais visite Charleroi, "la ville la plus laide du monde"

2008, une année noire pour le pays noir. Souvenez-vous, c'était au cours de cette année-là que Charleroi avait été élue la ville la plus laide du monde par un quotidien hollandais. Depuis lors, la ville souffre de cette image. Bien décidé à se faire sa propre opinion, un Youtubeur écossais du nom de Sam a posé ses bagages dans la cité sambrienne.

C'est au départ de la gare de Charleroi que le vidéaste débute sa visite. “Est-ce la ville la plus déprimante du monde? Est-ce la plus moche ville du monde? (...) Je veux changer quelques perceptions dans cette vidéo et montrer qu’il y a peut-être certaines choses au sujet de la ville qui sont bien. Nous allons donc visiter les endroits "les plus déprimants" et "moches" de la ville."

1er stop : Thy-Marcinelle

La réputation de Charleroi tient aussi à des lieux comme l'entreprise sidérurgique de Thy-Marcinelle. “Il y a une grosse usine déprimante”. En s'approchant du canal Charleroi-Bruxelles à proximité de l'aciérerie, il ajoute : “Ça pue. L'odeur n’est pas incroyable pour être honnête. Avec ça, je peux comprendre pourquoi les Hollandais ont peut-être voté pour Charleroi. C’est légèrement déprimant”.

2ème stop : Rive Gauche et Novotel

Bien connu des carolos, Sam s’est ensuite rendu au centre commercial de Rive Gauche. « Ce n’est pas si mauvais, il y a plutôt des bons magasins. C’est comme s’ils essayaient de se régénérer, de se dynamiser un petit peu. Nous verrons ce que cela devient dans cinq ou dix ans. Espérons qu’il y aura davantage de progrès. »

Déguster une bière belge. Une activité immanquable pour l’écossais. "Je ne pouvais pas venir en Belgique sans goûter une bière belge. Cet hôtel où je me trouve actuellement est réellement agréable. Tu ne t’attends pas à ça dans ‘la plus moche ville du monde’. Ma perception est en train de changer un petit peu." Et par chance, le britannique n’était pas seul dans le bar de l’hôtel. Les joueurs du match auquel il va assister sont là. "Je vais voir si je peux prendre un selfie d’un ou deux d’entre eux avant de partir." Chose faite : trois joueurs ont accepté de poser pour la photo. “Quelques-uns des gars étaient vraiment sympas. J’ai discuté avec eux pendant plus ou moins une minute.”

3ème stop : le stade de Charleroi

Visiter la ville la plus laide du monde était aussi motivée par l’envie d’aller voir un match. Passionné de football, Sam a pour habitude de sillonner l’Europe pour voir des rencontres. Ici, l’heure du match approche. En Tribune 1. Il s’étonne de l’ambiance. “C’est phénoménale, ici. Regardez les fans de Charleroi, ils sont en train d’utiliser des fumigènes. Quelle expérience. J’adore." Bruges l’emportera 1-3.

Charleroi, la ville vraiment la plus laide ?

“J’ai passé des moments incroyables. J’espère qu’à travers ma vidéo, j’ai pu que nous cassé quelques-uns des stéréotypes au sujet de cet endroit qui est ‘la plus laide ville du monde’. Je sais que certains médias vous le font croire. Mais j’ai vécu des moments exceptionnels. (...) Si vous êtes en Belgique, je recommande ce lieu. Venez voir par vous-mêmes ! C’est un peu différent, un peu unique.”

Sa chaine Youtube “Footy Adventures” compte 129.000 abonnés. De quoi redorer un peu l’image du pays noir.