"Désolé, je vais bloquer": ce militant provoque le buzz pendant une interview

Lors d'une manifestation d'activistes écologistes sur une autoroute en France, l'un d'eux a livré au micro de l'émission Quotidien de Yann Barthès une séquence surréaliste.

Ce sont des images qui font le tour en France : des activistes écologistes ayant décidé de bloquer une route. On peut y voir des militants couchés sur le bitume et des voitures à l'arrêt qui klaxonnent. Provoquant des scènes d'énervement entre les manifestants et automobilistes, l'équipe de Quotidien s'est rendue sur place pour interviewer les personnes.

Lorsqu'ils interrogent un des manifestants, celui-ci va offrir un moment qui risque bien de devenir culte. Lorsque le journaliste pose la question "Pourquoi vous n'allez pas plutôt dans des meetings politiques, suivre des déplacements d'hommes politiques pour justement les interpeler directement ?", le manifestant commence à répondre avant d'interrompre sa propre réponse pour dire "Désolé, je vais bloquer" pour ensuite retourner s'asseoir devant une voiture.

Une séquence rocambolesque à retrouver ci-dessous à partir de 2min38 :