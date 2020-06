"Désolé pour le propriétaire de ce véhicule en provenance du tiers-monde, je l’ai confondu avec un cendrier" (vidéo)

Jean-Pierre Fanguin est de retour. Et il est en grande forme. Après avoir fait le tour de la toile dans son pantalon moulant, le revoici dans son rôle préféré de "coach", s’adressant aux jeunes entrepreneurs.



"Est-ce que tu préfères être minable et manger des croque-monsieurs avec tes doigts ou commencer très rapidement à faire de l’argent avec moi et peut-être avoir la possibilité de manger au Fouquet’s avec une fourchette ?", interroge Jean-Pierre Fanguin dans sa nouvelle vidéo. Et le jeune homme de reprendre la phrase qui avait déjà marqué les esprits dans sa publicité précédente : "Moi je pense que la question elle est vite répondue"...



Pendant ce plan-séquence, le jeune homme écrase au passage son cigare sur une voiture. Ce qui lui permet cette accroche provocatrice sur Twitter : "Désolé pour le propriétaire de ce véhicule provenant du tiers-monde, je l’ai confondu avec un cendrier".

Le 17 juin, le Parisien affirmait que Jean-Pierre Fanguin, qui se dit entrepreneur, ne serait autre qu’un rabatteur. Sa mission ? Orienter ses abonnés vers Melius, une société qui se présente comme spécialisée dans la formation au trading et dont les activités semblent particulièrement douteuses, voire illégales.

Dans un récent tweet, Jean-Pierre Fanguin a affirmé qu’il n’était pas représentant de ce type de sociétés MLM (Multi Level Marketing). Il laisse planer le doute sur son activité et annonce qu’il dévoilera le but de ses vidéos "d’ici quelques semaines"...