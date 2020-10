"Fake Melania": Donald Trump a-t-il utilisé une doublure de sa femme? (photos)

À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump multiplie les meetings pour tenter de se faire réélire. Et il est la plupart du temps accompagné par son épouse Melania. Sauf que lors de son apparition ce samedi 24 octobre, de nombreux Américains ont eu l'impression que ce n'était pas Melania qui accompagnait Donald Trump mais une doublure !

Une photo relayée par Just Jared pose sérieusement question. On y voit, à quelques heures de son débat avec son rival Joe Biden, Donald Trump monter dans l'hélicoptère Marine One. Dans l'embrasure de la porte : Melania… Ou plutôt sa doublure à en croire les commentaires sur les réseaux sociaux.

La doublure est "plus jeune" et "moins botoxée" d'après certains observateurs. "Bonne chance pour trouver des photos de Melania Trump souriant comme ça", ironise un autre. " C’est assez incroyable. La Melania dans l’hélicoptère n’est pas Melania. C’est une doublure", peut-on également lire. "Ce n’est vraiment pas Melania", écrit le comédien Patton Oswalt. Il retweete en fait la photo postée par le réalisateur Zack Bornstein, qui écrivait quant à lui : "Ils changent de Melania et s’imaginent que nous ne le remarquerons pas, comme un enfant de 4 ans avec un poisson rouge". Le hashtag "Fake Melania" s'est rapidement hissé dans les tendances au top sur Twitter ce week-end.



