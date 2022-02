"Il est devenu une légende locale": un jeune taureau emporté par une crue SURVIT et entre dans l'histoire néo-zélandaise

Un taureau néo-zélandais est entré dans la "légende" après avoir été emporté par une rivière en crue et retrouvé vivant 80 kilomètres en aval.

Tony Peacock, un agriculteur de l'île du Sud de l'archipel, a raconté comment, début février, son bovin de 18 mois a été emporté par les flots avec deux autres taureaux, lors des pires inondations sur la côte ouest depuis près de 80 ans.



"Nous avons eu un abat d'eau auquel nous ne nous attendions pas et nous avons avons découvert que notre bétail avait disparu du champ qui était en hauteur", a-t-il expliqué à l'AFP. "Il faisait jour quand j'ai réalisé à quel point la situation était grave et à ce moment-là, ils n'étaient plus là. Je n'ai jamais imaginé pouvoir revoir l'un d'entre-eux".

Ce fut une immense surprise

Mais une semaine plus tard, M. Peacock a reçu un appel lui annonçant qu'un de ses taureaux avait été retrouvé sur la rive du fleuve à Westport, à environ 80 kilomètres de là. "Ce fut une immense surprise, comme vous pouvez l'imaginer", a-t-il déclaré, précisant que lors de sa folle pérégrination, son bovin a survécu à une chute de dix mètres depuis une cascade.



Le taureau, qui a été identifié grâce à sa boucle d'oreille, a été transporté jusqu'à sa ferme d'origine où il va désormais vivre une paisible retraite. "Nous allons le garder, il est devenu une légende locale maintenant", a affirmé l'éleveur, reconnaissant qu'il est "désormais plus célèbre que tout ce que nous avons produit".

M. Peacock a affirmé que l'école locale organisait actuellement un concours pour trouver un nom à cette nouvelle célébrité.