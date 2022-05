"Inimaginable": le comportement déplacé de Sharon Stone fait annuler une soirée caritative à Cannes, et ça passe mal

Sharon Stone a monté les marches du 75e festival de Cannes. De passage dans le sud de la France, elle en a donc profité pour parrainer un événement caritatif à destination de l'Ukraine. Mais, comme le rapportent plusieurs témoins dans les colonnes de Nice Matin, le comportement de l'actrice a fait virer la soirée à la catastrophe...

Mercredi dernier, Sharon Stone était de passage sur la croisette pour le prestigieux festival de Cannes où elle a assisté à la projection du biopic événement de Baz Luhrmann consacré à Elvis. L'actrice a profité de sa venue en France pour parrainer un événement caritatif, dont la vente aux enchères se déroulait le 22 mai dernier à Cannes. Le but de cette soirée était de récolter des fonds pour des hôpitaux en Pologne, mais aussi pour soutenir les réfugiés de la guerre en Ukraine.

Mais, selon plusieurs témoins, la soirée a complètement viré au désastre à cause du comportement de l'actrice, qui a d'ailleurs été rémunérée à hauteur de 25.000 euros pour cette soirée. “C’était inimaginable, je n’ai jamais vu ça de ma vie", a ainsi affirmé l’une des organisatrices de la vente, mise en place avec la participation de l’ONG Better World Fund.

Sharon Stone a commis plusieurs infractions

"Sharon Stone est arrivée au dernier moment", a expliqué un artiste qui était présent à l’événement. "Et elle a refusé de parler au commissaire-priseur", ajoute-t-il. Une autre personne a raconté que l'actrice de 64 ans "s’est levée et a procédé à la vente elle-même, sans rien demander à personne, en méprisant toutes les règles”.

Pendant près de 15 minutes, Sharon Stone a ainsi mené les enchères en commettant deux infractions pénales : utiliser le marteau du commissaire-priseur, et vendre des objets qui n’étaient pas dans la liste. Elle a décidé de "vendre deux de ses effets personnels, un sac à main et un porte-cartes, alors qu'ils n'étaient pas sur la liste", rapporte une source à Nice-Matin.

La fête a viré à la catastrophe à cause du comportement de l'actrice

Comme le notent nos confrères, la soirée caritative a viré à la catastrophe à cause de son comportement. Et les invités ont commencé à perdre leur calme. Puis d'un seul coup, quand l'actrice a compris qu'elle n'était pas capable de mener à bien la vente, elle a tout simplement quitté la salle avec ses gardes du corps. "Elle est partie à cause du bruit", a ainsi confié une source au journal niçois.

Après le départ de la star, la vente aux enchères a été... annulée! Un des artistes présents à la soirée a affirmé s’être senti "humilié et blessé" face au comportement de Sharon Stone. "La fête a été gâchée", a-t-il ajouté.