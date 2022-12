"J'ai demandé à mes invités de Noël d'apporter leur propre nourriture pour que j'économise de l'argent, ils me traitent d'égoïste"

Comme nous le savons tous, Noël est une période de l'année coûteuse, et la crise du coût de la vie n'a fait qu'aggraver la situation. Sur Reddit, un homme a suscité la controverse après avoir demandé à ses invités de Noël d'apporter leur propre nourriture ou de payer pour y assister, relate le Mirror.



Sa compagne et lui souhaitent continuer à organiser leur fête de Noël annuelle malgré la hausse des coûts. Mais il a avoué qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer pour les 25 invités et qu'ils avaient demandé à chacun d'entre eux d'apporter un plat ou de payer pour y assister.



Cependant, sa demande n'a pas été appréciée par ses invités qui se sont opposés à l'idée de payer. "Chaque année, nous organisons une petite soirée à la maison - il y a généralement 20 à 25 personnes qui viennent. Rien de fou. C'est un mélange de collègues, de famille et d'amis", détaille-t-il dans son message posté sur Reddit.



"Normalement, nous faisons toute la cuisine pour 25 personnes, et cela nous coûte entre 500 et 600 dollars à l'épicerie. Cette année, l'argent étant un peu plus rare, nous avons ajouté quelques "stipulations" pour participer à la fête."



Il poursuit : "Sur les invitations que nous avons envoyées par courrier, nous avons ajouté que les invités devaient apporter un plat avec eux à la fête s'ils voulaient y participer. Nous avons dressé une liste de plats potentiels qu'ils peuvent apporter, ou ils peuvent apporter leur propre création. S'ils n'apportent pas de plat, l'alternative serait de payer 20 euros par invité, pour aider à compenser les frais de nourriture."



Six des 27 personnes qui avaient été invitées n'ont pas répondu à l'invitation. Lorsque le couple leur a demandé s'ils venaient, les invités les ont qualifiés d'"égoïstes qui attendent un plat des invités".



Il a décidé de demander l'avis de Reddit, et la réponse a été mitigée. Certains les ont traités d'égoïstes tandis que d'autres ont affirmé qu'il était juste de demander aux invités de contribuer.