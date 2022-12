"J'ai promis à mon fils de les garder": une mère et son fils éleveurs décident d'appeler deux de leurs dindes "Messi" et "Mbappé"

Sur un marché à Papër, au centre de l’Albanie, des habitants choisissent leur dindon vivant pour leur traditionnel repas de fin d’année. Lors de choisir deux dindes, cette mère et son fils ont décidé de les appeler "Mbappe et Messi".

Dans sa ferme, Elton Kikia explique que "les Albanais préfèrent acheter les dindons vivants, car ils veulent s'assurer qu’ils ont été élevés dans la nature. C'est une garantie que la viande sera fraîche et aura un bon goût". Et Blerina Subashi et son fils montrent fièrement leurs deux dindons appelés "Mbappé" et "Messi".

"Ce sont les deux meilleurs dindons parmi ceux qu’on a élevés cette année et mon fils leur a donné les noms de Messi et Mbappé, les deux grands champions de football. Et j’ai promis à mon fils de les garder, de ne pas les sacrifier. Je vais tenir ma promesse".