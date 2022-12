"J'aimerais retourner à mon vrai job, arrêtez de me torturer": ce journaliste craque en plein direct

Journaliste sportif sur une chaîne locale de l'Iowa (États-Unis), Mark Woodley fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Avec des donuts et des t-shirts à son effigie, l'homme est devenu une véritable star. En cause: son craquage en plein direct.

Avec les États-Unis qui traversent une violente tempête hivernale, toutes les manifestations sportives sont annulées. Mais il n'est pas question de chômage technique pour Mark Woodley qui est envoyé dans les rues de Waterloo à 3 heures du matin pour aborder les conditions climatiques dans la matinale. Une solution qui ne semble pas le réjouir et il le fait savoir… En direct.

Quand le journaliste en plateau lui demande comment ça va dehors, il répond: "Ça va de la même façon qu'il y a huit minutes quand tu m'as posé la même question. Je couvre le sport d'habitude et comme il n'y a rien pour l'instant, quoi de mieux que de demander au mec du sport de venir 5 heures avant son heure de réveil habituel, de sortir dans le blizzard et de dire aux gens de ne pas faire la même chose."

De pire en pire

Une entrée en matière particulière pour un duplex qui devient de plus en plus lunaire. "C'est une très longue émission où on peut me voir devenir progressivement de plus en plus râleur." Mais si les internautes ont retenu une phrase, c'est la suivante: "L'extérieur n'est pas chauffé."

Mark Woodley a finalement terminé un direct qui restera sans doute dans les annales en mettant une nouvelle fois le doigt sur la longueur de l'émission du matin. "Puis-je retourner à mon vrai job? Je suis certain que vous avez ajouté une heure supplémentaire juste parce que quelqu'un aime me torturer. Il fait de plus en plus froid ici."