"J'entendais ma grand-mère pleurer": cet adolescent réussit un atterrissage miracle au milieu de la Route 66

C'est une histoire tout à fait surprenante qui est arrivée aux États-Unis. Brock Peters, un adolescent qui vient de réussir sa licence de pilote, a dû faire un atterrissage d'urgence au milieu de la célèbre Route 66. La cause ? Le moteur de l'avion est tombé en panne alors qu'il transportait sa grand-mère et deux cousins.

C'est une histoire qui aurait pu tourner au véritable drame. Heureusement, tout est bien qui finit bien pour ce jeune adolescent de 18 ans et sa famille. Alors qu'il venait d'obtenir sa licence de pilote, Brock Peters a voulu célébrer cela en organisant un vol avec sa grand-mère et deux cousins.

Malheureusement, pendant le vol, le moteur de l'avion se coupe et l'avion commence à perdre de l'altitude. "Je pouvais entendre ma grand-mère pleurer à l'arrière. Je me suis dit : 'Je dois faire abstraction, me concentrer sur ce que je dois faire, faire atterrir l'avion en toute sécurité et m'assurer que tout le monde va bien" explique-t-il.

Il n'a eu d'autre choix que de procéder à un atterrissage d'urgence, qui s'est avéré être sur la célèbre Route 66. "Je savais que j'allais atterrir. (…) Je savais que j'allais le faire. Mais le fait de n'avoir rien touché, ça, c'est l'intervention de Dieu".

Rapidement, des équipes de polices sont arrivées et aucun blessé est à déplorer. Cette aventure, bien que traumatisante, n'a pas effrayé le jeune adolescent qui se dit prêt à reprendre la route du ciel très vite. "C'était une bonne expérience d'apprentissage pour moi".

Une sortie en famille qu'ils n'oublieront jamais.

L'interview de Brock Peters :