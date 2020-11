"Je me suis sentie humiliée": une jeune femme menacée d'être expulsée de l'avion à cause de sa tenue

Le voyage d'Eve J Marie pour rejoindre l'Oklahoma a donné lieu à une scène qu'elle n'est pas près d'oublier. Au Texas, avant que l'avion de Southwest Airlines ne décolle, le personnel de cabine l'a approchée pour lui demander de changer de tenue.

Selon ces employés, la tenue en imprimée léopard de l'influenceuse et modèle pour Playboy ne respectait pas le règlement de la compagnie. "Ils ont menacé de me faire sortir de l'avion si je ne changeais pas de vêtements", raconte-t-elle. "Je me suis sentie complètement humiliée, embarrassée et très offensée", confie la jeune femme.

"Je suis membre de la liste A de SWA, j'ai une carte de crédit avec cette compagnie (...) Même si je suis un de leur client fidèle, j'ai eu l'impression que les autres femmes de l'avion me jugeaient à cause de ma tenue vestimentaire, raconte Eve J Marie. Elles disaient que mes seins étaient trop gros. Mais c'est quelque chose pour lequel je ne peux rien".



La jeune femme de 26 ans raconte qu'une hôtesse de l'air a présenté ses excuses et lui a prêté son pull pour qu'elle puisse se couvrir et rester dans l'avion. "Cette employée m'a conseillée de contacter l'agence ultérieurement", rapporte Eve J Marie. Ce qu'elle a fait.

Eve explique que la seule règle qu'elle a trouvée, concernant la tenue vestimentaire des passagers, interdit les vêtements jugés "obscènes ou manifestement offensants''. Elle estime que sa tenue ne contredisait pas cette règle.

"J'était fâchée par la façon dont j'ai été traitée. Personne n'a pu me dire de quel 'dress code" il s'agissait. J'ai appelé la compagnie qui s'est excusée et m'a offert un crédit de 100 dollars".