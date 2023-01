"Je n’ai jamais vu ce genre de spectacle avant": en Chine, une incroyable "ville de glace" impressionne les visiteurs

La "ville de glace" de la Chine attire les visiteurs du monde entier avec ses merveilles hivernales

C'est un pays des merveilles hivernales qui prend vie. Le 39e festival international annuel de la glace et de la neige de Harbin a récemment débuté dans le nord-est de la Chine. Là, des spectaculaires sculptures de glace attirent des dizaines de milliers de visiteurs.

Illuminées de lumières colorées, les énormes installations ont été réalisées à partir de plus de 150 000 mètres cubes de neige et de glace. Le plus grand de ce type au monde, le festival de cette année comprend une tour de glace de 40 mètres de haut, un toboggan de glace de 500 mètres et une roue du ciel de 120 mètres de haut qui offre une vue imprenable sur l'ensemble du parc.







"C'est la première fois que je viens à Harbin en hiver. Je n'ai jamais vu ce genre de spectacle auparavant", explique Alexander Balitskiy, un visiteur russe. "Je pense que la Chine est le numéro 1 dans ce genre de spectacles, je veux dire les spectacles de lumière et de glace. Je suis sûr que ce sera vraiment bien pour les étrangers de venir ici à nouveau."







Le festival de cette année a débuté le 5 janvier et dure environ deux mois.