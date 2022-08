"Je n'ai rien à cacher": des vidéos de la Première ministre en train de faire la fête font polémique en Finlande (vidéo)

Des vidéos de Sanna Marin, Première ministre finlandaise, en train de faire la fête avec des amis ont fuité et font débat dans le pays. "Je n'ai rien à cacher et je n'ai rien fait d'illégal", a réagit jeudi la cheffe du gouvernement de 36 ans.

Des vidéos de Sanna Marin, Première ministre finlandaise, ont été dévoilées ce 17 août et font polémique dans le pays. Largement partagées sur les réseaux sociaux, et publiées par différents medias, les vidéos montrent la Première ministre, 36 ans, dansant sans retenue avec un groupe de personnes. Parmi eux, des influenceurs, chanteurs, stylistes, youtubeurs, animateurs, etc.

Pourquoi ces images font débat ? Certains reprochent à la dirigeante finlandaise de faire la fête, et d'avoir pris de la drogue. Si on se concentre bien, on peut entendre dans la vidéo quelqu'un prononcer les mots "gang de la farine", ce qui serait une référence directe à la cocaïne d’après les médias locaux.

La manière de danser de Mme Marin a elle aussi été critiquée par certains qui ont jugé ce comportement peu convenable pour une Première ministre, alors que d'autres estimaient qu'elle avait le droit de se divertir dans une soirée privée.

Je n’ai jamais pris de drogue

"Ces images sont privées, elles ont été filmées dans des lieux privés", a d’abord réagi la Première ministre. "Je passais une soirée avec des amis", a-t-elle expliqué, avant de finalement accepter de se soumettre à un test antidrogue ce vendredi. "Afin de dissiper tout soupçon, j'ai passé un test de dépistage de drogue aujourd'hui", a-t-elle déclaré aux journalistes à sa résidence. Les résultats sont attendus dans une semaine et seront publiés, a-t-elle ajouté.

Sanna Marin a ensuite défendu son droit à s’amuser lors d’une soirée privée. "Je n’ai jamais pris de drogue et je n’ai vu aucun autre participant à cette soirée en prendre", a-t-elle déclaré lors d’un déplacement officiel. ""Jamais de ma vie, pas même dans ma jeunesse, je n'ai consommé de drogue (...) J’ai une famille, un travail et parfois un peu de temps durant lequel je profite de mes amis. (…) Et je vous le confirme : j’ai dansé et j’ai chanté, j’ai pris mes amis dans mes bras et bu de l’alcool", a-t-elle assuré.

La plupart des critiques ont porté sur le fait que la Première ministre était en service lorsque ces vidéos ont été tournées. Sanna Marin a dû notamment se justifier sur son aptitude à diriger, assurant que sa capacité à travailler n’avait pas été altérée par cette soirée.

Sanna Marin est la présidente du Parti social-démocrate de Finlande et la Première ministre du pays depuis fin 2019. Sa cote de popularité est très forte au sein de la Finlande, avec 55 % de votes favorables lors du dernier sondage d’opinion. Ses adeptes apprécient le fait que le pays ait à sa tête une dirigeante jeune et "cool". Ses détracteurs, eux, estiment qu’elle devrait se concentrer uniquement sur la politique du pays.

Déjà en 2020, Sanna Marin avait été la cible de critiques, alors accusée de "jouer les mannequins" en pleine crise du Covid-19 pour avoir posé pour un magazine avec un blazer noir, sans rien dessous. Des centaines de Finlandaises lui avaient alors apporté leur soutien en posant en décolleté sur les réseaux sociaux, derrière le hashtag "Imwithsanna" – "Je suis avec Sanna".