"Je suis une star!": une candidate des Marseillais refuse de porter son masque dans un train et créé le buzz

La vidéo est devenue virale ce week-end. Dessus, on y voit Cynthia, candidate de l’émission de téléréalité Les Marseillais, filmée alors qu’elle est réprimandée par le contrôleur d’un train qui lui demande de porter le masque, un recadrage qui fait visiblement suite à la plainte d'une voisine de siège. La jeune femme, assise les pieds sur le fauteuil du train refuse. Le contrôleur lui rappelle que c’est obligatoire et que si elle ne met pas son masque, elle écopera de 135 euros d’amende. Ce à quoi Cynthia répond avec une certaine désinvolture: "Je paie, je suis une star". Et alors que le contrôleur insiste gentiment, la candidate de téléréalité le fixe en rigolant et continue de s'oppose: "Je mange!".

Cette vidéo un peu gênante a vite fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de vives réactions chez les internautes. "Voilà ce qui arrive quand on donne de la force à n’importe qui", "ridicule", "qui la connait?", peut-on notamment lire en commentaires.

"C'était pour rigoler"

Cynthia a tenu à répondre à cette polémique en indiquant que sa réponse au contrôleur était de l’humour. "Les gars, c’était pour rigoler. Cédric (la personne qui filme, ndlr) et moi on a des délires. On est amis. On se fout de la gueule des gens qui disent qu’ils sont des stars. Nous c’était vraiment pour rigoler. En plus, pour vous dire la vérité, le mec était de mèche avec nous", a-t-elle indiqué après la tempête.