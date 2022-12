"Je vais aller faire la fête": la réaction de cet homme retrouvant sa valise est magique

Aux États-Unis, certains aéroports comment à rouvrir après les conditions climatiques très extrêmes de ces derniers jours. Au milieu de centaines de valises superposées, les unes au-dessus des autres, cet homme ne peut s'empêcher de hurler quand il retrouve la sienne.

Pour cet homme, sa fin d'année termine en beauté. Alors que certains aéroports des États-Unis commencent à être de nouveau opérationnels après les graves conditions météorologiques des derniers jours, c'est le chaos pour le tri des bagages. Dans cet aéroport situé dans l'État de l'Illinois, ce sont des centaines de valises qui sont entassées.

Heureusement pour cet homme, il retrouve rapidement son bagage, laissant exploser sa joie devant des voyageurs amusés. "Je n'avais plus de sac depuis une semaine, je veux porter ma garde-robe" explique-t-il. "C'est le weekend du Nouvel an, je vais sortir et aller faire la fête" dit-il d'un ton enthousiaste.

Pour les autres passagers, il faudra un peu de patience.