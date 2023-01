"Je vais pouvoir rendre visite à mes petits-enfants": à 82 ans, Butch peut prendre sa retraite… grâce à une vidéo TikTok

6.500. C'est le nombre de dons qu'a reçu Warren « Butch » Marion. Ce vétéran de la marine américaine continuait de travailler dans un supermarché du Maryland malgré ses 82 ans. La raison, elle est économique. Sa trop maigre pension ne lui aurait pas permis de continuer à rembourser son prêt hypothécaire. Une triste histoire qui est assez fréquente aux États-Unis. Selon une étude de Bankrate, la majorité des Américains n'ont pas assez de leur pension pour vivre.

Tout a changé pour l'octogénaire le 16 décembre dernier quand Rory McCarty a passé les portes du supermarché. Intrigué par son âge, le client demande à Butch de lui conter son histoire. "Je n’en revenais pas de voir ce petit homme qui continuait de bosser comme ça, à son âge", explique l'entrepreneur qui a un compte TikTok très suivi. Touché par le retraité, il publie la vidéo dans la foulée et décide de lancer une cagnotte en ligne.

L'idée? Que Butch puisse enfin profiter de sa retraite. Et ça a fonctionné! La vidéo est devenue virale, elle cumule à plus de 3 millions de vues sur le réseau social. Les deux hommes ont été invités sur les plateaux TV et la cagnotte a explosé. Jusqu'à atteindre 163.964$, soit un peu plus de 150.000€.

Un check géant a été remis à Butch sur le parking du supermarché où il travaillait. Visiblement ému, il dit: "Je ne pourrai jamais dire assez merci. Comment ai-je pu avoir autant de chance?" Le vétéran va désormais pouvoir profiter: "Je vais rendre visite à mes petits-enfants en Floride."