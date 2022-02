"L’Arnaqueur de Tinder" banni de l’application: Shimon Hayut aurait pris plus de 10 millions de dollars à ses victimes

"L'Arnaqueur de Tinder", un documentaire Netflix, relate l'histoire de 3 femmes tombées sur un escroc sur l'application de rencontre. Dans le documentaire, Simon Leviev, de son vrai nom Shimon Hayut, montre son style de vie somptueux aux femmes sur Tinder, dans l'espoir d'obtenir leur confiance et leur affection. Une fois qu'il les a séduites, il leur demande de lui "prêter" de l'argent avant de s'enfuir avec leur argent. Depuis 2011, il se faisait passer pour Simon Leviev, le fils du magnat du diamant russo-israélien Lev Leviev.

Le documentaire affirme que l'Israélien utilisait l'argent d'une femme pour impressionner la suivante, et ainsi de suite. Au total, il aurait pris plus de 10 millions de dollars à ses victimes. Il était recherché par la justice dans plusieurs pays.

Le trentenaire a été expulsé de presque partout. Un représentant de Match Group - propriétaires de plusieurs sites de rencontre comme OkCupid, Hinge, PlentyofFish, OurTime, Meetic, Pairs, et Match - a expliqué à TMZ que Simon a été définitivement banni de toutes leurs applications, le laissant sans option quand il s'agit d'escroquer les femmes.



Le représentant dit qu'il a violé les conditions de service de Tinder et donc les autres sociétés partenaires ne lui permettront pas non plus de créer un profil sur les autres applications.



Un porte-parole de Tinder a expliqué à TMZ que Simon Leviev - et ses nombreux pseudonymes - ne serait plus autorisé à ouvrir un compte sur leur plateforme à cause de l'usurpation d'identité et la demande d'argent.

Avant de supprimer son compte Instagram, l'arnaqueur de Tinder (ou un hackeur) a écrit ces mots: "Je partagerai ma version de l’histoire dans les prochains jours lorsque j’aurai trouvé la meilleure et la plus respectueuse façon de la raconter, à la fois pour les personnes impliquées et moi-même. Jusqu’à ce moment-là, veuillez garder l’esprit et le cœur ouverts."